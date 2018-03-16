Украина подло сорвала важное выступление России в ООН

В швейцарской Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека о нарушении Украиной прав крымчан. О произошедшем рассказал адвокат, глава рабочей группы при постоянном представительстве полуострова при президенте Александр Молохов.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", – цитирует Александра Молохова РИА Новости. Он намеревался выступить на 37-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Молохов подчеркнул, что Киев стремился любым путем сорвать мероприятие, однако, по официальной версии, заседание было отменено из-за забастовки персонала. Вместе с тем адвокат сообщил со ссылкой на источник в профсоюзе персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, что его работников заметили с украинцами в одном из самых дорогих ресторанов города.

По словам Молохова, в этом году в суды Незалежной будет направлено много исков с требованием возместить ущерб жителям Крыма, которые пострадали из-за энергетической блокады полуострова, введенного Киевом. Также готовятся обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Украина продолжает отрицать воссоединение полуострова с Россией. Киев выступает с нелепыми инициативами, которые якобы способны заставить Москву вернуть Крым.





В декабре прошлого года по инициативе Украины была принята антироссийская резолюция ООН по ситуации на полуострове. В документе содержится "настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлению прав человека в отношении жителей Крыма".

Россия неоднократно заявляла, что считает вопрос Крыма закрытым. Как отметил глава государства Владимир Путин, не существует обстоятельств, при которых полуостров мог бы вернуться в состав Незалежной.