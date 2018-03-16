Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду

Женская софтбольная команда из Одинцовского района Московской области готовится брать новые спортивные вершины. В ближайших планах значится выступление на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков и чемпионате Европы. Не исключено, что нынешние участницы команды в 2020 году представят Россию на Олимпиаде в Токио.

Софтбольная команда "Калита" из Одинцовского района Подмосковья готовится к выступлениям на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков в Голландии и первенстве Европы, которое пройдет в Италии. Такое право клуб завоевал, став победителем чемпионата России.

В сезоне 2017-2018 "Калита" заняла первое место в национальном первенстве, а также в Кубке Московской областной федерации софтбола (среди девочек до 13 лет и среди девушек до 22 лет). Кроме того, спортсменки завоевали золото в региональном чемпионате (среди девочек до 13 лет), взяли серебро в Кубке России (среди женщин) и на международном турнире в Праге (среди девушек до 16 лет).



Европейские соревнования пройдут в августе в Роттердаме и Коллечио. На состязания отправятся 30 спортсменок и тренерский штаб, рассказали представители спонсора команды, компании "ТЭКА-Сервис".

"Мы уверены, что девушки из софтбольной команды "Калита" попадут в сборную России и достойно выступят на Олимпиаде в Токио, – сказала гендиректор предприятия Ксения Федосеева. – Сейчас у них появляется шанс достойно показать себя на крупном международном соревновании, еще раз обратить на себя внимание тренеров сборной".

Софтбол является женской разновидностью бейсбола. В каждом матче в этом виде спорта участвуют две команды, состоящие из девяти человек. Соперники по очереди играют в нападении и защите. Цель – обойти соперника по очкам. Розыгрыш каждого из них зависит от целого ряда факторов: умения спортсменок бросать мяч и отбивать его, скорости бега.



Международный олимпийский комитет включил софтбол в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Решение было единогласно принято в ходе сессии организации, которая предваряла старт Игр в Рио-де-Жанейро.