МОК определился с наказанием России за спетый хоккеистами гимн

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что хоккеистов сборной России не ждет наказание за исполнение гимна на церемонии награждения Олимпиады-2018. В свою очередь защитник команды Богдан Киселевич рассказал, как спортсмены решились на этот шаг.

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