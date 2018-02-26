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Спорт

"Команда без страны": Россия ответила на грязную провокацию Запада

Фото: GLOBAL LOOK press/Petter Arvidson
В американском издании New York Post вышла язвительная статья с анализом финального хоккейного матча Олимпиады-2018, в котором Россия победила Германию. Материал появился под заголовком "Команда без страны завоевала хоккейное золото". 

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Газета сделала упор на то, что наши хоккеисты завоевали золото не под флагом России, а под нейтральными цветами. В нашей стране такая провокация не осталась незамеченной. Публикация вызвала бурную реакцию среди российских спортсменов и чиновников.

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова напомнила, что это уже второй случай, когда сборная России побеждает без национального гимна и флага. "Им надо было написать – команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею!" – передает слова Журовой "Газета.ru". Она уверена, что в статье политики больше, чем всего остального.

Чемпионка подчеркнула, что такие нападки ее расстраивают, потому что заставляют российских болельщиков идти на риск и "совершать ненужные вещи – провоцировать, проявлять излишний патриотизм". "Наших же специально задевают, чтобы потом сказать: посмотрите, какие русские плохие", – резюмировала Журова.

В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина уверена, что американцы завидуют нам из-за неудачи собственной сборной. "Наша команда всегда была со страной, а страна – с командой. Если эти... Как их назвать-то, даже не знаю... Им, видимо, тоже очень хотелось побывать на первом месте в хоккее, но не суждено. А американцы просто нам завидуют. Надо им сказать, что это плохая черта. Пускай лучше тренируются", – прокомментировала материал New York Post спортсменка.

Известный хоккеист тоже заявил, что его ранят подобные заголовки. "Великую страну допускают к Играм без флага – это не может не задевать. Что касается хоккеистов – они доказали всем, что могут хорошо выступать, несмотря ни на что", – сказал Павел Буре.  

"Очень приятно, что наши выиграли золотые медали в такой непростой политической обстановке. Было трудно, но ребята были довольны результатом и спели гимн… Конечно, политика вмешалась в спорт, но он сам должен только объединять", – добавил хоккеист.

Бывший боксер, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что американцы могут позволить себе смеяться над выступлением россиян без флага, поскольку оккупировали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК). Заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы России Валерий Газзаев назвал победу россиян величайшей, а заметку New York Post – провокацией. Высказал свое мнение и известный футбольный комментатор Василий Уткин. В Twitter он назвал авторов статьи обезьянами.

Напомним, российские хоккеисты выиграли олимпийский турнир впервые за 26 лет. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.

Автор: Людмила Фоканова26 февраля 2018, 08:38
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Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

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