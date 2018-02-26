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Спорт

Когда у российских хоккеистов отнимут золото Олимпиады

Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan
Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. По иронии судьбы в прошлый раз команда спортсменов из бывшего СССР также выступала под нейтральным флагом. И тогда же, в 1992 году, Олимпиаду пропустили игроки НХЛ (Национальной хоккейной лиги, в которую входят лучшие команды США и Канады). 

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На Западе считают, что нашей команде во второй раз повезло. Якобы канадцы, привези они первый состав команды на Игры, легко отобрали бы у "Красной машины" золото. Между тем российские эксперты считают, что подопечные Олега Знарка завоевали золото благодаря упорной работе в предолимпийский период, а отсутствие сильнейших соперников просто немного облегчило путь к чемпионству.

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"Национальная хоккейная лига отказалась делать перерыв в своем чемпионате и участвовать в Олимпийских играх. Сейчас они недовольны третьим местом. А как они хотели? Пусть теперь репу чешут и думают. Я думаю, в следующий раз будут участвовать", – заявил министр спорта и туризма Челябинской области Леонид Одер.

По словам главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Максима Максимова, команду России ждет светлое будущее. "Когда приезжают все сильнейшие энхаэловцы, мы одни из, а когда их нет, мы номер один. Но не стоит в этой победе искать второе дно. У нас есть хорошая молодежь подрастающая, которая в будущем может стать суперзвездами. Тот же Кирилл Капризов, который забил решающую шайбу; Никита Гусев, который играет на уровне NHL и весь турнир провел очень сильно", – цитирует Ura.ru Максимова.

При этом главред "Спорт-экспресса" отметил: если бы игроки NHL приехали в Пхенчхан, неизвестно, где оказалась бы Россия – в финале или только в пятерке. Канадцам по силам отобрать наше золото.

"В современном хоккее есть топ-6 сборных – США, Канада, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия, которые занимают разные места в зависимости от поколения игроков. Сейчас канадцы выделяются в первую очередь", – пояснил Максимов.

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе обратил внимание на то, что на Олимпиаде непредсказуемая атмосфера. Чемпионы мира зачастую терпят поражение на Играх.

"Только Господь Бог может ответить на вопрос о том, как дальше будет развиваться ситуация. Наша беда в том, что перспективные спортсмены не задерживаются в России, а едут за границу за длинным рублем. Наши будущие успехи и поражения во многом зависят от того, удастся ли переломить эту тенденцию", – считает Твалтвадзе.

Напомним, сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.

Автор: Алёна Нестерова26 февраля 2018, 08:33
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