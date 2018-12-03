Пропавший после попойки футболист "Локомотива" объявлен мертвым
Труп юного спортсмена нашли на юге Москвы, на улице Борисовские Пруды. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причина смерти устанавливается.
Полузащитник молодежной команды "Локомотив" Алексей Ломакин пропал 30 ноября. Его мать обратилась в полицию на следующий день. Она рассказала, что сын уехал на медицинские процедуры в диагностический центр футбольного клуба, там переночевал, а потом перестал выходить на связь.
Телефон Ломакина позже нашли в такси, где юноша забыл свои вещи. Водитель пояснил, что их оставили два парня – Алексей и Иван. Последний рассказал, что выпивал с товарищем, а что произошло потом – не запомнил, передает Пятый канал.
Предварительной причиной смерти молодого спортсмена источники в правоохранительных органах называют переохлаждение. А мать Алексея упомянула, что Ломакин принимал наркотики. Женщина отметила, что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его бывает неадекватным".
Последний раз Ломакин выходил на поле в основном составе в сентябре 2018 года в матче против "Динамо". Всего в сезоне-2018/19 он сыграл три матча, проведя на поле 89 минут.
Как отмечается, юноша был в куртке с логотипом "Локомотива". Некоторые наблюдатели не исключают и такой версии трагедии, как околофутбольный криминал.
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