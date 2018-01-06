13-летний сын олимпийского чемпиона умер в новогоднюю ночь

Экс-биатлонисты сборной Норвегии Гунн Маргит Андреассен и Фроде Андресен потеряли сына. 13-летний Дэвид умер во сне в новогоднюю ночь.



Он сначала отметил праздник вместе с родителями, двумя братьями и сестрами, бабушками и дедушками в Хонефоссе, после чего отправился в свою комнату, пишет Dagbladet. Утром 1 января он был найден мертвым в собственной кровати.

Дэвид страдал от эпилепсии. По некоторым данным, у мальчика мог случиться сильный эпилептический приступ во время сна.

"Мы в бездонной печали. В нашей семье произошла немыслимая трагедия. Никто, слышите, никто не должен терять ребенка, – сообщили убитые горем родители. – Это был счастливый и чуткий мальчик, который лег спать. Все было вполне нормально.