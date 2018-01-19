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Спорт

Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"

Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Эскизы новой формы для олимпийской сборной России к Играм в Пхенчхане вызвали критику в сети. Пользователи сравнили ее с одеждой, привычной для гопников.
прочитано 2759 раз

Форма для российских олимпийцев разработана маркой спортивной одежды Zasport, пишет "Газета.ру". Костюмы без национальной символики напоминают наряды среднестатистических гопников, решили пользователи соцсетей. Некоторые же не нашли в этом ничего смешного, подчеркнув, что собирающиеся выступать в форме без национальных символов атлеты напоминают "оборванцев без рода и племени".

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МОК 5 декабря вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к скандалу с допингом. Вдобавок, на их форме разрешено сочетание только двух цветов – и никакого триколора. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

Эскизы соответствующей этим требованиям формы опубликовала 18 января Zasport. Одежда выдержана в красно-бело-серых тонах и снабжена надписью OAR – Olympic Athlete from Russia ("Спортсмен-олимпиец из России"). МОК этот дизайн уже одобрил, пишет Lenta.ru.

Большинство комментаторов, взглянув на эскизы, чувства юмора все же не утратили.  "Четкие пацанчики на районе. Семок и кепариков не хватает", – писали в Twitter.

"Пацаны по кайфу собрались шайбу погонять, пострелять да на лыжах покататься", — поддержал его другой. Кое-кто предположил, что в такой форме и поведение спортсменов будет соответствующим. В ней атлеты будут "нейтрально стрелять сижки у спортсменов других стран". Но в целом все  достаточно "гопично", – заключили комментаторы.

Автор: Андрей Евлампиев19 января 2018, 09:05

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