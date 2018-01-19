Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
Форма для российских олимпийцев разработана маркой спортивной одежды Zasport, пишет "Газета.ру". Костюмы без национальной символики напоминают наряды среднестатистических гопников, решили пользователи соцсетей. Некоторые же не нашли в этом ничего смешного, подчеркнув, что собирающиеся выступать в форме без национальных символов атлеты напоминают "оборванцев без рода и племени".
МОК 5 декабря вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к скандалу с допингом. Вдобавок, на их форме разрешено сочетание только двух цветов – и никакого триколора. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.
Эскизы соответствующей этим требованиям формы опубликовала 18 января Zasport. Одежда выдержана в красно-бело-серых тонах и снабжена надписью OAR – Olympic Athlete from Russia ("Спортсмен-олимпиец из России"). МОК этот дизайн уже одобрил, пишет Lenta.ru.
18 января 2018 г.
Большинство комментаторов, взглянув на эскизы, чувства юмора
все же не утратили. "Четкие
пацанчики на районе. Семок и кепариков не хватает", – писали в Twitter.
ЧОткие пацанчики на раЁне (семок и кепариков не хватает): Показана олимпийская форма для россиян без российской символики https://t.co/3Kzc8teJkN— Киса Воробьянинов (@Kisa_ippolit) 18 января 2018 г.
"Пацаны по кайфу собрались шайбу погонять, пострелять да на лыжах покататься", — поддержал его другой. Кое-кто предположил, что в такой форме и поведение спортсменов будет соответствующим. В ней атлеты будут "нейтрально стрелять сижки у спортсменов других стран". Но в целом все достаточно "гопично", – заключили комментаторы.
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