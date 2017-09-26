Украина сломала карьеру крымской спортсменке

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) выступила против ускоренного предоставления российского спортивного гражданства крымской бегунье россиянке Анне Хрипуновой. Украинская сторона считает, что следует соблюсти трехлетний спортивный карантин.

"Анна получила паспорт гражданки России в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии. Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны по решению Федерации легкой атлетики Украины Хрипунова не имеет права. Парадокс какой-то, и мы не знаем, что делать дальше", – рассказал ТАСС ее тренер Виктор Демидович.

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Под цветами украинского флага Анна последний раз выступила в 2013 году на чемпионате Европы по кроссу. С тех пор к Украине легкоатлетка не имеет никакого отношения. Тем более, что через полгода после европейского первенства Хрипунова уже була гражданкой России. Однако в федерации легкой атлетики Украины считают, что 24-летняя спортсменка должна пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства с соблюдением трехлетнего карантина.

В 2017 году Анна Хрипунова одержала победу на чемпионате Вооруженных сил по легкоатлетическому кроссу, выиграла чемпионат Южного федерального округа в беге на 5000 метров и одержала победу на Ярославском полумарафоне, напоминает ТАСС. Из-за позиции украинской стороны в ближайшие годы подающая большие надежды спортсменка не сможет представлять Россию на международных соревнованиях.