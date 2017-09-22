Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", – заявил Гильермо Ригондо в соцсетях, комментируя предстоящий бой с украинцем за титул чемпиона мира.
Свой пост боксер сопроводил кадром из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена". Вероятно, герои этой анимационной ленты больше всего "травмировали" спортсмена в детстве.
It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in ����as a kid. #PayBack ���������� pic.twitter.com/GWhdTqFmxx— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 сентября 2017 г.
Впрочем, кубинец не стал уточнять, как именно Ломаченко связан с советскими мультфильмами, пишет URA.RU. Позже Ригондо опубликовал еще один пост с громким заявлением на украинском языке: "Не боюсь". По всей видимости, кубинец серьезно настроен победить в поединке с Ломаченко.
#небоюся. кожен раунд буде історією. 9 грудня. Куба vs України ���������� #LomaRigo @VasylLomachenko �� by @WSuarezBoxing pic.twitter.com/7LROnlofhq— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 21 сентября 2017 г.
Отметим, что Ригондо и Ломаченко встретятся на ринге арены Madison Sguare Garden в Нью-Йорке 9 декабря. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма) по версии WBO. Сейчас он принадлежит украинскому бойцу.
#LomaRigo #December9 on @espn by @RocNation @trboxing #NOTAFRAID Please retweet and stat tuned for tickets. @VasylLomachenko ���������� pic.twitter.com/U82majYPtD— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 19 сентября 2017 г.
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