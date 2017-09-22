Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку

Кубинский боксер Гильермо Ригондо прокомментировал свой будущий поединок с украинцем Василием Ломаченко. Спортсмен пообещал отомстить сопернику за то, что в детстве ему пришлось смотреть мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку.

"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", – заявил Гильермо Ригондо в соцсетях, комментируя предстоящий бой с украинцем за титул чемпиона мира.

Свой пост боксер сопроводил кадром из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена". Вероятно, герои этой анимационной ленты больше всего "травмировали" спортсмена в детстве.

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in ����as a kid. #PayBack ���������� pic.twitter.com/GWhdTqFmxx — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 сентября 2017 г.

Впрочем, кубинец не стал уточнять, как именно Ломаченко связан с советскими мультфильмами, пишет URA.RU. Позже Ригондо опубликовал еще один пост с громким заявлением на украинском языке: "Не боюсь". По всей видимости, кубинец серьезно настроен победить в поединке с Ломаченко.

Отметим, что Ригондо и Ломаченко встретятся на ринге арены Madison Sguare Garden в Нью-Йорке 9 декабря. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма) по версии WBO. Сейчас он принадлежит украинскому бойцу.