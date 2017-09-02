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Спорт

Алина Кабаева в белом платье показала роскошное декольте

Алина Кабаева. Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Алина Кабаева продолжает блистать в Италии на чемпионате мира по художественной гимнастике. Появившись на одном из мероприятий в белом платье с роскошным декольте, бывшая спортсменка вызвала бурный восторг.
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Кабаевой выпала честь вручить традиционный приз "Мисс элегантность". По окончанию индивидуальных соревнований его присудили итальянской спортсменке Александре Аджурджукулезе.

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Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Для торжественного мероприятия Алина выбрала строгое белое платье с рукавом три четверти. Наряд выгодно подчеркивал постройневшие бедра бывшей спортсменки. Особый акцент был сделан на груди. Завершали образ часы с белым циферблатом.

Отметим, что Кабаева произвела в Италии настоящий фурор. Ее наряды обсуждают с первого дня чемпионата. К примеру, итальянские журналисты пришли в восторг от платья в котором россиянка пришла на автограф-сессию. Сквозь тонкую ткань наряда очень хорошо было видно нижнее белье спортсменки.

Алина Кабаева. Фото: РИА Новости/Владимир

Как писали Dni.R, тогда Алина настоящей звездой вечера, затмив даже победительниц турнира. Чтобы сделать фото с бывшей гимнасткой поклонники выстроились в очередь, девушка мило улыбалась позируя для снимка и никому не отказывала в автографе.

Напомним, Алина Кабаева находится в Италии. Она является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершается 3 сентября.

Автор: Алёна Нестерова2 сентября 2017, 18:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алина Кабаева

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