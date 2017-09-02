Алина Кабаева в белом платье показала роскошное декольте

Алина Кабаева продолжает блистать в Италии на чемпионате мира по художественной гимнастике. Появившись на одном из мероприятий в белом платье с роскошным декольте, бывшая спортсменка вызвала бурный восторг.

Кабаевой выпала честь вручить традиционный приз "Мисс элегантность". По окончанию индивидуальных соревнований его присудили итальянской спортсменке Александре Аджурджукулезе.

Для торжественного мероприятия Алина выбрала строгое белое платье с рукавом три четверти. Наряд выгодно подчеркивал постройневшие бедра бывшей спортсменки. Особый акцент был сделан на груди. Завершали образ часы с белым циферблатом.

Отметим, что Кабаева произвела в Италии настоящий фурор. Ее наряды обсуждают с первого дня чемпионата. К примеру, итальянские журналисты пришли в восторг от платья в котором россиянка пришла на автограф-сессию. Сквозь тонкую ткань наряда очень хорошо было видно нижнее белье спортсменки.

Как писали Dni.R, тогда Алина настоящей звездой вечера, затмив даже победительниц турнира. Чтобы сделать фото с бывшей гимнасткой поклонники выстроились в очередь, девушка мило улыбалась позируя для снимка и никому не отказывала в автографе.

Напомним, Алина Кабаева находится в Италии. Она является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершается 3 сентября.

