Серена Уильямс готовится к родам

У знаменитой теннисистки Серены Уильямс начались роды. Судя по всему, малыш должен появиться на свет в течение нескольких часов.

О счастливом событии рассказали в пресс-службе Открытого чемпионата США. "Скоро придет большая радость. Серена Уильямс находится на родах. Передаем привет будущему папе Алексису Оганяну и тете Винус Уильямс", – цитирует организаторов турнира "Газета.ru".