Знаменитая фигуристка снялась обнаженной

Американская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Эшли Вагнер снялась полностью обнаженной для журнала ESPN Body Issue. На снимках девушка предстает на коньках в разных позах.

Спортсменка стала первой фигуристкой, согласившейся принять участие в откровенной фотосессии для этого издания. Прежде там снимались американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

По словам 26-летней Вагнер, она хочет, чтобы люди поняли, что фигурное катание – это "серьезный атлетизм", передает Daily Mail. Она считает, что у многих сложился неправильный стереотип в отношении этого вида спорта, как занятия "для маленьких девочек". "Люди думают, что мы симпатичные фарфоровые куклы", - говорит Эшли.

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos �������� #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity �� (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:09 PDT

Как ранее писали Dni.Ru, спортсменка призналась, у нее было пять сотрясений мозга. Но одна подобная травма, полученная в 2009 году, чуть не стала для нее роковой. Девушку мучили судороги, она почти не могла ходить и разговаривать, были проблемы и с сердцем. Кроме того, по словам фигуристки, у нее начались трудности с кратковременной памятью.

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos �������� #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity �� (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:11 PDT

Эшли Вагнер в настоящее время выступает в одиночном катании. Она является двукратной чемпионкой мира в командных состязаниях (2013, 2015) и вице-чемпионкой мира в одиночном катании (2016). В 2014 году на Олимпиаде в Сочи американка завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях. По состоянию на июль 2017 года фигуристка занимает пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.