Лучший футболист России подрался в Китае

Экс-футболист петербургского "Зенита" Живанилду Виейра де Соуза, больше известный как Халк, ныне выступающий за "Шанхай СИПГ", стал участником драки. Инцидент произошел в матче чемпионата Китая с клубом "Гуанчжоу Фули".

Встреча прошла в Гуанчжоу 18 июня и завершилась со счетом 1:1. Конфликт спровоцировал одноклубник Халка, бывший игрок "Челси" Оскар. Спортсмен дважды нарочно попал мячом по соперникам. Халк сначала стоял в стороне, а затем стал разнимать игроков и общаться с арбитром, сообщает "Советский спорт".

Видео потасовки опубликовал на своей странице в Twitter журналист Руслан Абушкин. Отметим, Халк по итогам сезона 2014-2015 стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов), футболистом года в России по версии Российского футбольного союза и издания "Спорт-Экспресс".