Лучший футболист России подрался в Китае
Встреча прошла в Гуанчжоу 18 июня и завершилась со счетом 1:1. Конфликт спровоцировал одноклубник Халка, бывший игрок "Челси" Оскар. Спортсмен дважды нарочно попал мячом по соперникам. Халк сначала стоял в стороне, а затем стал разнимать игроков и общаться с арбитром, сообщает "Советский спорт".
Видео потасовки опубликовал на своей странице в Twitter журналист Руслан Абушкин. Отметим, Халк по итогам сезона 2014-2015 стал лучшим бомбардиром чемпионата России (15 голов), футболистом года в России по версии Российского футбольного союза и издания "Спорт-Экспресс".
Драка в матче чемпионата Китая с участием Оскара и Халка pic.twitter.com/pdOSVT8xZa— Руслан Абушкин (@abushkin) 18 июня 2017 г.
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