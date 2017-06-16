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Спорт

Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крыму

Николай Матвиенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Juha Tamminen
Защитник львовских "Карпат" и сборной Украины Николай Матвиенко выложил в Instagram романтичный снимок. На нем спортсмен позирует со своей девушкой.
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Место провождения отпуска футболиста выдал геотег на снимке. Он указывает на то, что Матвиенко отдыхает в крымском городе Симферополе.

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Украинские болельщики не оставили этот факт без внимания. Они не стерпели обиды и попросили Матвиенко объясниться. "Парень, ты часом не заблудился?" – цитирует комментарий к фото влюбленных одного из подписчиков Life.ru.

В свою очередь футболист стер все злые комментарии. Однако вызвавшее бурную реакцию фанатов фото с геотегом удалять не стал. Похожий снимок выложила у себя в блоге и избранница спортсмена.

Отметим, 21-летний Николай Матвиенко – уроженец крымского города Саки. В прошлом сезоне защитник провел 14 матчей в украинской премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе футболиста три матча в составе сборной Украины.

Напомним, в августе прошлого года пограничная служба Украины призвала граждан страны воздержаться от поездок в Крым. Ведомство мотивировало такое решение напряженной обстановкой на полуострове.

Напомним, ранее Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы (ЧЕ) по боксу. Так, российского спортсмена Георгия Кушиташвили депортировали из Харькова, где должен проходить чемпионат мира (ЧМ), прямо перед стартом ЧЕ. Теперь боксер не только не сможет принять участие в ЧМ, но и в течение трех лет посещать территорию Украины.

Автор: Людмила Фоканова16 июня 2017, 18:32

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