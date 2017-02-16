Футболист сборной Украины умер в 28 лет

Игрок сборной Украины по пляжному футболу Евгений Рябчук умер 16 февраля в возрасте 28 лет, передает "Бисиклета". У спортсмена была диагностирована саркома печени. В 2016 году Евгений Рябчук вместе со сборной Украины одержал победу в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу.