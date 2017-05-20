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Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю

Фото: Martin Rose/Gettyimages.ru
Со счетом 2:4 завершилась встреча сборных России и Канады в полуфинале чемпионата мира. Российские спортсмены потерпели поражения после многообещающего начала.
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Для хоккейных экспертов победа сборной Канады сюрпризом не стала, высоко их шансы оценивали как признанные спортивные аналитики, так и букмекеры. Началась встреча с ожесточенной, но безрезультатной борьбы, которая сменилась многообещающим началом от россиян.

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В тот момент, когда российские хоккеисты начали вести со счетом 2:0, многие поверили, что они смогут продержаться в том же темпе и в конце-концов обеспечить себе выход в финал. Исход встречи, в глазах болельщиков, был предрешен в ее начале.

Однако канадцы показали себя, сперва сравняв счет, а затем уйдя в отрыв на две шайбы. Четвертая шайба в воротах россиян появилась после отчаянной попытки сравнять счет на последних секундах матча.

 

 

Для увеличения числа атакующих команда отказалась от голкипера, однако при входе в чужую зону потеряла шайбу. Попасть в пустые ворота для канадцев не составило труда.

Теперь, когда российской команде закрыта дорога в финал, им предстоит сразиться за третье место. Соперник станет известен уже вечером, после матча полуфинала между шведами и финнами.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2017, 18:49

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