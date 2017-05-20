Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю
Для хоккейных экспертов победа сборной Канады сюрпризом не стала, высоко их шансы оценивали как признанные спортивные аналитики, так и букмекеры. Началась встреча с ожесточенной, но безрезультатной борьбы, которая сменилась многообещающим началом от россиян.
В тот момент, когда российские хоккеисты начали вести со счетом 2:0, многие поверили, что они смогут продержаться в том же темпе и в конце-концов обеспечить себе выход в финал. Исход встречи, в глазах болельщиков, был предрешен в ее начале.
ГУСЕЕЕЕВ! ЭТО 2:0! Танцуем! pic.twitter.com/Kyv2sYXlb9— Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Однако канадцы показали себя, сперва сравняв счет, а затем уйдя в отрыв на две шайбы. Четвертая шайба в воротах россиян появилась после отчаянной попытки сравнять счет на последних секундах матча.
Почему Канада не реализовала это большинство? Одна причина этого явления прямо сейчас: pic.twitter.com/s4podk10db— Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Для увеличения числа атакующих команда отказалась от голкипера, однако при входе в чужую зону потеряла шайбу. Попасть в пустые ворота для канадцев не составило труда.
20 мая 2017 г.
Теперь, когда российской команде закрыта дорога в финал, им предстоит сразиться за третье место. Соперник станет известен уже вечером, после матча полуфинала между шведами и финнами.
Сборная России проигрывает в полуфинале ЧМ-2017 канадцам 2:4. Завтра состоится матч за 3-е место, соперника узнаем в вечернем матче.— Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Звезда фильмов "Ширли-мырли" и "Курочка Ряба" обосновалась в центре Лондона
Экс-солистку "Блестящих" уличили в женском коварстве
Телеведущий после заседания суда поделился негодованием
Фанаты считают, что актриса неровно дышит к мужчинам зрелой светской львицы