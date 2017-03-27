У Емельяненко родилась четвертая дочь

В семье легендарного российского бойца без правил Федора Емельяненко произошло счастливое событие. Спортсмен в четвертый раз стал отцом.

У бойца ММА уже есть три дочки. Это 18-летняя Мария, десятилетняя Василиса и шестилетняя Елизавета.

Супруга Федора Емельяненко Оксана вновь родила девочку, предают "Известия Спорт". Спортсмена с радостным событием поздравляют коллеги и болельщики.

В семье Федора Емельяненко (#ЦСКА) пополнение - супруга «Последнего императора» Оксана родила девочку. Наши поздравления! pic.twitter.com/tMIxPhCNnq — ЦСКА (@teamcska) 27 марта 2017 г.

Федор Емельяненко известен как один из самых успешных бойцов без правил не только в нашей стране, но и во всем мире. Российского спортсмена называют лучшим бойцом в истории ММА вне зависимости от весовой категории.

Он завершил свою спортивную карьеру летом 2012 года. Однако в 2015-м Емельяненко вернулся на ринг. Отметим, 24 июня этого года россиянин проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом на очередном турнире Bellator. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) Окт 31 2016 в 5:22 PDT

Федор Емельяненко — российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо.