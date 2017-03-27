У Емельяненко родилась четвертая дочь
У бойца ММА уже есть три дочки. Это 18-летняя Мария, десятилетняя Василиса и шестилетняя Елизавета.
Супруга Федора Емельяненко Оксана вновь родила девочку, предают "Известия Спорт". Спортсмена с радостным событием поздравляют коллеги и болельщики.
В семье Федора Емельяненко (#ЦСКА) пополнение - супруга «Последнего императора» Оксана родила девочку. Наши поздравления! pic.twitter.com/tMIxPhCNnq— ЦСКА (@teamcska) 27 марта 2017 г.
Федор Емельяненко известен как один из самых успешных бойцов без правил не только в нашей стране, но и во всем мире. Российского спортсмена называют лучшим бойцом в истории ММА вне зависимости от весовой категории.
Он завершил свою спортивную карьеру летом 2012 года. Однако в 2015-м Емельяненко вернулся на ринг. Отметим, 24 июня этого года россиянин проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом на очередном турнире Bellator. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
Федор Емельяненко — российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо.
Супруга Андрея Кончаловского ярче всех блистала на мероприятии
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Прославленный футболист буквально потряс фанатов своим преображением
Пострадавшей спортсменке наложили десять швов