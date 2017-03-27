Ушел из жизни легендарный футболист "Динамо"

На 78-м году жизни скончался известный советский футболист и ветеран московского "Динамо" Эдуард Мудрик. Причина смерти спортсмена не сообщается.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца", – заявили в пресс-службе команды, за которую Мудрик выступал в течение десяти лет. О дате прощания будет объявлено дополнительно.