Моуринью опозорился с подарком Бердыеву

Стало известно содержание таинственной черной коробки, которую принес главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в раздевалку команды "Ростов". Однако, к сожалению, получатель подарка, Курбан Бердыев, вряд ли сможет его оценить.

Оказалось, что Моуринью подарил главному тренеру "Ростова" винный набор. В черной коробке были две бутылки вина, а также аксессуары сомелье – штопоры, кольцо, ножик и пробка-дозатор, передает Life.ru.

Однако вряд ли Бердыев обрадовался презенту. Как отмечает издание, тренер "Ростова" очень религиозен, а потому категорически не приемлет алкоголь. Вероятно, его португальский коллега этого не знал и выбрал подарок на свое усмотрение. И промахнулся.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" победил "Ростов" со счетом 1:0, выиграл двухраундовую дуэль с общим счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Однако внимание фанатов вызвал не столько результат игры, сколько загадочное поведение Моуринью.

Португальский тренер тайно проник в раздевалку "Ростова" и передал коллеге черную коробку. Этот момент случайно попал в объективы телекамер. При этом Моуринью не стал объяснять журналистам, что именно находилось в ящике. Отметим, наставник "Манчестер Юнайтед" уже не первый раз шокирует публику неожиданными и не всегда логичными поступками.