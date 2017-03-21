Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
Оказалось, что Моуринью подарил главному тренеру "Ростова" винный набор. В черной коробке были две бутылки вина, а также аксессуары сомелье – штопоры, кольцо, ножик и пробка-дозатор, передает Life.ru.
Однако вряд ли Бердыев обрадовался презенту. Как отмечает издание, тренер "Ростова" очень религиозен, а потому категорически не приемлет алкоголь. Вероятно, его португальский коллега этого не знал и выбрал подарок на свое усмотрение. И промахнулся.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" победил "Ростов" со счетом 1:0, выиграл двухраундовую дуэль с общим счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Однако внимание фанатов вызвал не столько результат игры, сколько загадочное поведение Моуринью.
Португальский тренер тайно проник в раздевалку "Ростова" и передал коллеге черную коробку. Этот момент случайно попал в объективы телекамер. При этом Моуринью не стал объяснять журналистам, что именно находилось в ящике. Отметим, наставник "Манчестер Юнайтед" уже не первый раз шокирует публику неожиданными и не всегда логичными поступками.
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