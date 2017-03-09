"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"

ФК "Ростов" провел один из самых главных матчей в своей истории. Команда с берегов Дона на своем поле сыграла вничью с великим "Манчестер Юнайтед" с Жозе Моуринью во главе.

"Ростов" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2" и закончился со счетом со счетом 1:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник МЮ Генрих Мхитарян, опередивший двух защитников "Ростова" и замкнувший передачу шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича. На 53-й минуте "Ростов" счет сравнял. Тимофей Калачев забросил мяч на Александра Бухарова. Нападающий ростовской команды выскочил на один на один с Серхио Ромеро и пробил мимо голкипера.

Встреча команд изначально обещала стать интереснейшей. И даже не потому, что в национальных чемпионатах сегодняшние соперники занимают практически идентичные места в турнирной таблице. "МЮ" идет шестым в АПЛ, а "Ростов" в РФПЛ – пятым.

Курбан Бердыев и Жозе Моуринью – заклятые друзья на поле. После их противостояния в 2009 году судьбы тренеров разошлись. Тогда играли казанский "Рубин" и миланский "Интер" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В России команды сыграли вничью (1:1), а в Италии казанцы проиграли – 0:2. Впоследствии "Интер" ту Лигу Чемпионов выиграл, а "Рубин" успел грохнуть "Барселону", но потом вылететь в 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас тренеры руководят уже совсем другими командами. Букмекеры 9 марта видели фаворитом противостояния "МЮ", несмотря на отсутствие Эрика Байи (дисквалифицирован), Бастиана Швайнштайгера (травмирован), Люка Шоу и Уэйна Руни (решение тренера). С манкунианцами в принципе сложно совладать, ведь здесь есть очень мощные ребята, которых сломить весьма проблематично.

Но Курбан Бердыев со своими командами успел подпортить жизнь многих грандам. Далеко ходить не нужно – в нынешнем сезоне на стадионе "Олимп-2" были биты "Аякс" (4:1) и "Бавария" (3:2), и только мадридский Атлетико" добыл здесь сложную минимальную победу (0:1).

На этот раз игроки Бердыева вели себя традиционно – в матчах с большими соперниками они стараются навязывать свой силовой оборонительный футбол в расчете на разящие контратаки. Итог игры – "Ростов" устоял. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе Old Trafford. Матч начнется в 23:05 по московскому времени.

