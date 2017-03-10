Медведев назначил замминистра спорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность замминистра спорта Сергея Косилова. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства.
Ранее Косилов уже состоял на государственной службе. Он возглавлял ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России".
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