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Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел

Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK press\Kieran Galvin
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чем занимался после отставки с поста наставника армейцев. По его признанию, за это время он похудел почти на десять килограммов.
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Слуцкий посетил второй сбор команды в испанском Кампоаморе. Экс-тренер ЦСКА отметил, что несмотря на статус безработного, его дни расписаны.

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Заметно похудевший спортивный чиновник прокомментировал свою хорошую физическую форму. Журналисты предположили, что Слуцкий похудел на десяток килограммов. "Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеется)", – цитирует экс-тренера красно-синих CSKA TV.

Слуцкий рассказал, что после отставки усердно работал. Он подчеркнул, что эта работа была несколько иного характера, чем то, чем он занимался многие годы. Экс-тренер ЦСКА отметил, что у него сейчас интересный, творческий, объемный и насыщенный период.

"Когда много лет работаешь на самом высоком уровне – я имею ввиду не только ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года – накапливается усталость", – поделился Слуцкий. Он отметил, что сейчас ему приятно без стресса заниматься "важными, интересными, тяжелыми вещами". В частности, он взялся за совершенствование английского языка.

О планах чиновник от спорта распространяться не стал, подчеркнув, что они имеются, но он не собирается их афишировать. "Как говорится, хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах", – заявил Слуцкий.

Особую благодарность за поддержку экс-тренер армейцев выразил болельщикам, отметив, что именно они – большая движущая сила команды ЦСКА. О своей работе с красно-синими он сказал, что "это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы".

Автор: Людмила Фоканова8 февраля 2017, 17:05

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