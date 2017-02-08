Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чем занимался после отставки с поста наставника армейцев. По его признанию, за это время он похудел почти на десять килограммов.

Слуцкий посетил второй сбор команды в испанском Кампоаморе. Экс-тренер ЦСКА отметил, что несмотря на статус безработного, его дни расписаны.

Заметно похудевший спортивный чиновник прокомментировал свою хорошую физическую форму. Журналисты предположили, что Слуцкий похудел на десяток килограммов. "Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеется)", – цитирует экс-тренера красно-синих CSKA TV.

Слуцкий рассказал, что после отставки усердно работал. Он подчеркнул, что эта работа была несколько иного характера, чем то, чем он занимался многие годы. Экс-тренер ЦСКА отметил, что у него сейчас интересный, творческий, объемный и насыщенный период.

"Когда много лет работаешь на самом высоком уровне – я имею ввиду не только ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года – накапливается усталость", – поделился Слуцкий. Он отметил, что сейчас ему приятно без стресса заниматься "важными, интересными, тяжелыми вещами". В частности, он взялся за совершенствование английского языка.

О планах чиновник от спорта распространяться не стал, подчеркнув, что они имеются, но он не собирается их афишировать. "Как говорится, хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах", – заявил Слуцкий.

Особую благодарность за поддержку экс-тренер армейцев выразил болельщикам, отметив, что именно они – большая движущая сила команды ЦСКА. О своей работе с красно-синими он сказал, что "это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы".