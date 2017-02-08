В Германии оставили Тюмень без чемпионата мира

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Немецкий журналист Нильс Кабен на своей странице в Twitter сообщил, что Тюмень была лишена права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. По его словам, это решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов в городе Хохфильцен в Австрии.
Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport— Nils Kaben (@NKaben) 8 февраля 2017 г.
Отметим, представители российского спорта уже успели опровергнуть это громкое заявление. "Бред. Никто ничего не лишается еще", – цитирует "Р-Спорт" президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова.
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