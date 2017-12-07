Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA

Верхняя палата российского парламента 12 декабря определит дальнейшие ответные меры на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить нашу сборную от участия на Играх-2018 в Пхенчхане и дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Совет Федерации рассмотрит возможность применения санкций против руководства WADA.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что нужно тщательно обдумать ответные шаги, потому что против России работают профессиональные люди. По его мнению, те, кто подталкивал МОК к такому решению, не имеют отношения к спорту.

"Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение – не про спорт", – цитирует Климова Life.ru. 12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия. Их нужно вывести на чистую воду и разбираться с ними", – заключил чиновник.

Большинство наших соотечественников считают решение МОК аморальным и продиктованным политическими причинами. Однако многие надеются, что справедливость в отношении наших спортсменов все-таки восторжествует.





Напомним, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.