Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть

Эксперты уверены, что жизнь информатора WADA Григория Родченкова находится под угрозой. Якобы за бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории охотятся американские спецслужбы.

Центральное разведывательное управление США хочет устранить беглого россиянина и подставить нашу страну, чтобы лишить нас еще и права провести чемпионат мира по футболу. Публицист Андрей Рудалев предположил, что после неудачной попытки повлиять на Международную федерацию футбола американцы прибегнут к плану Б.

"Смерть Родченкова за пару месяцев до начала ЧМ-2018 позволит если не перенести соревнования из России в другую страну (вся инфраструктура уже построена, а под другую приспособить первенство организаторы просто не успеют), то хотя бы использовать этот факт для бойкота соревнований частью участников", – считает Рудалев. По его мнению, в случае смерти Родченкова американцам не составит труда уговорить европейские страны отказаться от участия в чемпионате мира.

"Оккупированную с 1945 года Германию заставить поддержать бойкот вряд ли сложно. Поляки захотят сами – из-за русофобии, как и англичане. А Францию уломают последней. Например, продемонстрировав Макрону какое-нибудь тайное видео с его участием", – уточнил публицист.

Подобный сценарий считает вероятным и историк спецслужб Александр Колпакиди. "Что касается западных спецслужб, то вариант с их участием возможен. Там сейчас происходит нечто невообразимое. Западные спецслужбы явно выходят из-под контроля государства, причем везде, не только в Америке. Об этом говорят, в частности, скандалы Трампа с ФБР и ЦРУ. Есть и другие примеры", – цитирует его издание "Свободная пресса".

Колпакиди отметил, что Служба внешней разведки России не решится на подобную операцию. "Не думаю, что наши спецслужбы на это способны. И не только потому, что побоятся скандала. Мягко выражаясь, наши спецслужбы уже не те, что раньше. Кроме того, это сложно сделать с профессиональной точки зрения. Например, уголовнику, который рассчитывает только на себя, сделать это проще. А государственный служащий, так или иначе, рассчитывает на государство. А государство может его и сдать, что бывало довольно часто", – заключил специалист.