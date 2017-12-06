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Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Эксперты уверены, что жизнь информатора WADA Григория Родченкова находится под угрозой. Якобы за бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории охотятся американские спецслужбы.
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Центральное разведывательное управление США хочет устранить беглого россиянина и подставить нашу страну, чтобы лишить нас еще и права провести чемпионат мира по футболу. Публицист Андрей Рудалев предположил, что после неудачной попытки повлиять на Международную федерацию футбола американцы прибегнут к плану Б.

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 Допинг-скандалы

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"Смерть Родченкова за пару месяцев до начала ЧМ-2018 позволит если не перенести соревнования из России в другую страну (вся инфраструктура уже построена, а под другую приспособить первенство организаторы просто не успеют), то хотя бы использовать этот факт для бойкота соревнований частью участников", – считает Рудалев. По его мнению, в случае смерти Родченкова американцам не составит труда уговорить европейские страны отказаться от участия в чемпионате мира.

"Оккупированную с 1945 года Германию заставить поддержать бойкот вряд ли сложно. Поляки захотят сами – из-за русофобии, как и англичане. А Францию уломают последней. Например, продемонстрировав Макрону какое-нибудь тайное видео с его участием", – уточнил публицист.

Подобный сценарий считает вероятным и историк спецслужб Александр Колпакиди. "Что касается западных спецслужб, то вариант с их участием возможен. Там сейчас происходит нечто невообразимое. Западные спецслужбы явно выходят из-под контроля государства, причем везде, не только в Америке. Об этом говорят, в частности, скандалы Трампа с ФБР и ЦРУ. Есть и другие примеры", – цитирует его издание "Свободная пресса".

Колпакиди отметил, что Служба внешней разведки России не решится на подобную операцию. "Не думаю, что наши спецслужбы на это способны. И не только потому, что побоятся скандала. Мягко выражаясь, наши спецслужбы уже не те, что раньше. Кроме того, это сложно сделать с профессиональной точки зрения. Например, уголовнику, который рассчитывает только на себя, сделать это проще. А государственный служащий, так или иначе, рассчитывает на государство. А государство может его и сдать, что бывало довольно часто", – заключил специалист.  

Автор: Михаил Войцеховский6 декабря 2017, 19:32

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