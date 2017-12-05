МОК жестко обошелся с Мутко

Международный олимпийский комитет вынес свое решение об участии российских спортсменов на Зимних Играх в Пхенчхан. В резолюции спортивных функционеров содержатся не только унизительные условия для атлетов, но и жесткие ограничения для чиновников из России.

Вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица, говорится в заявлении пресс-службы МОК. Кроме того, комитет приостановил членство главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. Кроме того, от посещения Олимпийских игр отстранен бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.

Не смогут поехать на Игры и врачи и прочие функционеры, которые участвовали в Олимпиаде 2017-го года. Более того, Олимпийский комитет России обязали выделить 15 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на создание независимой системы допинг-тестирования.

Напомним, спортсменам из России разрешили принять участие в Олимпийских играх 2018 года, однако только при выполнении ряда условий. Они должны выступать под нейтральным флагом. Называться команда будет "Олимпийские спортсмены из России".

Отметим, что принять участие в Олимпиаде смогут только те спортсмены, которые не обвинялись в допинге. Все ранее отстраненные от участия атлеты остаются дисквалифицированными.

Ранее стало известно, что представители WADA сняли все претензии с антидопинговой лаборатории в Мексике. Глава же медицинского департамента МОК Ричард Баджетт рассказал журналистам, что обновленная система Российского антидопингового агентства работает на соответствующем уровне. "В нашем понимании новая система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев", – цитирует специалиста "Р-Спорт".