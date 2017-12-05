МОК принял унизительное для России решение

Стали известны результаты заседания исполкома Международного олимпийского комитета. Россия будет допущена до выступления только под нейтральным флагом.

Отметим, что принять участие в Олимпиаде смогут только те спортсмены, которые не обвинялись в допинге. Все ранее отстраненные от участия атлеты остаются дисквалифицированными. Команда россиян будет называться "Олимпийские спортсмены из России", сообщает телеканал Russia Today. По информации издания, нашим спортивным функционерам запрещено участвовать в играх. Вместе с ними доступ на Олимпиаду будет закрыт спортсменам и врачам.

Кроме того, Олимпийский комитет России будет обязан выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

Напомним, что некоторые СМИ сообщали, что члены МОК заранее приняли некое решение, однако не собирались афишировать его до конца заседания. В агентстве остались довольны качеством и скоростью, с которой представители Мехико исправили допущенные нарушения. Решение же исполкома касательно участия российских атлетов в Играх 2018 года до последнего момента оставалось в тайне. Однако портал Inside the Games, ссылаясь на свои источники, заявил, что комитет, скорее всего, поддержит решение Международной легкоатлетической федерации и будет допускать россиян к выступлениям только под нейтральным флагом.



Отметим, ранее стало известно, что представители WADA сняли все претензии с антидопинговой лаборатории в Мексике. Глава же медицинского департамента МОК Ричард Баджетт рассказал журналистам, что обновленная система Российского антидопингового агентства работает на соответствующем уровне. "В нашем понимании новая система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев", – цитирует специалиста "Р-Спорт".

На решающем для олимпийской сборной России заседании нашу страну представляли председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева. Они должны были выступить перед комиссией, однако в последний момент организаторы запретили россиянам произнести речь.

Кремль до последнего хранил молчание и не реагировал на многочисленные слухи и прогнозы экспертов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент будет комментировать только официальные результаты заседания МОК. "Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а главное – до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счет", – приводил слова Пескова ТАСС.