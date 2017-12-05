Россияне ответили на ультиматум МОК

В Сети обсуждают условия Международного олимпийского комитета (МОК) для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Требования были выдвинуты 4 декабря.

Пользователи социальных сетей прокомментировали известие. Большинство сошлось во мнении, что политическая ситуация не должна влиять на спорт, и ставить России условия просто неприемлемо.

"Значит, бойкот. Отказ от трансляций, взносов в МОК", "Политика и спорт — это разные вещи", "Могущественной стране условия ставят", – написали россияне в соцсети "ВКонтакте". Некоторые предположили, что нашим спортсменам выдвигают ультиматум из-за страха: "Мы первые везде!!! Они просто боятся, что мы заберем все золото!"

Российские спортсмены будут допущены к участию в Играх-2018 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий МОК. Прежде всего они должны подать индивидуальные заявки, пишет газета "Известия". Также спортсмены не должны фигурировать в базе данных Московской антидопинговой лаборатории и обязаны доказать, что не имеют отношения к употреблению запрещенных препаратов.

Решение о допуске россиян к Олимпиаде будут принимать международные федерации, позже заявки спортсменов утвердит МОК. Заседание комитета, на котором будет объявлено о допуске, состоится 5-6 декабря в Лозанне (Швейцария).

Напомним, 1 ноября комиссия МОК признала пятерых российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова пожизненно лишены права выступать на Играх. Их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы.

