Предатель Родченков назвал имена сообщников

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал новые истории о допинге. Функционер передал информацию норвежцам.

Местные порталы VG и NRK получили письменные ответы сбежавшего за рубеж чиновника о применении россиянами запрещенных препаратах в лыжном спорте и биатлоне. Родченков назвал круг лиц, которые якобы принимали участие в составлении "допинговой программы" для наших спортсменов.

По словам беглого информатора WADA, во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи, он работал в плотном контакте с Александр Кравцовым, президентом Союза Биатлонистов России. "Я говорил несколько раз с Александром Кравцовым о применении допинга в целом и "сочинском плане" в частности. Его водитель неоднократно перевозил сотрудников ФСБ, вскрывавших баночки с пробами в Московской лаборатории, до и после Сочи", – написал Родченков.

По его словам, это не единственный спортивный функционер, замешанный в допинг-скандале. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвиняет в подмене проб и Сергея Кущенко, второго человека в Союзе биатлонистов России.

"Также я был знаком с Сергеем Кущенко, вторым лицом в биатлоне на тот момент, который, конечно же, знал о допинг-программе. Основную связь с лыжниками осуществляла заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова", – заявил Родченков.

Он не исключил, что о якобы централизованной поддержке использования допинга знал и тренер наших биатлонисток Вольфганг Пихлер. "Вряд ли опытный наставник не удивился, увидев изменения в физической форме спортсменок, которые были частью допинг-программы. Но информации, что он знал, у меня нет, а догадки неуместны", – писал норвежцам Родченков.

Также Родченков передал изданию список 30 лыжников и биатлонистов, которые были частью допинг-программы. Последние отстраненные Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Ольга Зайцева в нем присутствуют, сообщает сайт "Чемпионат.com".