Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 года можно провести без России. ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе. С таким заявлением выступил директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.

ФИФА не надо бояться отстранить сборную России от футбольного чемпионата 2018 года. Де Пенсье не смущает даже то, что наша страна – хозяйка ЧМ-2018.

Очередной виток допингового скандала начался с заявления адвоката информатора WADA Григория Родченкова о том, что десятки российских футболистов, в числе которых и член сборной России, якобы были включены в "государственную допинг-программу". Однако в ФИФА сообщили, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил, передает Ura.ru.

"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира – 2018 в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", – сказал исполнительный директор iNADO.

С его точки зрения, ФИФА не надо бояться таких шагов. "Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?" – отметил де Пенсье.

Ранее выяснилось, что российские спортсмены сдали самое большое число тестов на допинг в преддверии Олимпиады 2018 года. Такие данные со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) приводит "Газета.ru". Из 1240 допинг-проб, сданных россиянами, 275 принадлежит спортсменам, выступающим в лыжных видах спорта и сноуборде.

Вторая в списке – сборная Германии: немцы сдали 844 допинг-тестов. За ними следуют канадцы (504 допинг-пробы) и американцы (433).