Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
ФИФА не надо бояться отстранить сборную России от футбольного чемпионата 2018 года. Де Пенсье не смущает даже то, что наша страна – хозяйка ЧМ-2018.
Очередной виток допингового скандала начался с заявления адвоката информатора WADA Григория Родченкова о том, что десятки российских футболистов, в числе которых и член сборной России, якобы были включены в "государственную допинг-программу". Однако в ФИФА сообщили, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил, передает Ura.ru.
"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира – 2018 в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", – сказал исполнительный директор iNADO.
С его точки зрения, ФИФА не надо бояться таких шагов. "Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?" – отметил де Пенсье.
Легендарный Лев Яшин стал главным героем Официального плаката #ЧМ2018! pic.twitter.com/5KkirCsIWC— Welcome2018·com (@welcome_2018) 28 ноября 2017 г.
Ранее выяснилось, что российские спортсмены сдали самое большое число тестов на допинг в преддверии Олимпиады 2018 года. Такие данные со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) приводит "Газета.ru". Из 1240 допинг-проб, сданных россиянами, 275 принадлежит спортсменам, выступающим в лыжных видах спорта и сноуборде.
Вторая в списке – сборная Германии: немцы сдали 844 допинг-тестов. За ними следуют канадцы (504 допинг-пробы) и американцы (433).
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