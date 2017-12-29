Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
Счет в отборочном турнире до четырех побед – 4-1. В Южную Корею поедет команда Виктории Моисеевой, в которой выступают также Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.
Керлингисты российской сборной прошли все необходимые проверки. Списки с их именами уже поданы в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
"Поздравляю команду Моисеевой – девочки прошли долгий путь, хорошо выступали, стали чемпионками Европы и сегодня выиграли у признанных мастеров. Сейчас они на пике формы, и если сохранят ее, равно как и везение, молодой задор, если продолжат играть на одном дыхании – на Играх их может ждать удача", – цитирует Свищева ТАСС.
Помимо женской команды, на Олимпиаду в Пхенчхане россияне отобрались в дабл-миксте. В составе команды выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Российские керлингисты выступят на Играх-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью "олимпийский атлет из России", если их все же допустит МОК.
Кто сегодня смотрел передачу "Звёзды сошлись", тот знает, что я не считаю зазорным делать фото в купальнике. Мы ведь все бываем на пляже и меня вполне можно увидеть загорающей на берегу какого-нибудь водоема. Во всём должна быть мера, в откровенности фото, выложенного на всеобщее обозрение в том числе. Откровенно и красиво - не всегда одно и то же. Согласны со мной? #прямойэфир #тв #телевидение #девушка #фото #фотография #купальник #спорт #фигура #аннасидорова #плоскийживот #пресс #наспорте #звездысошлись #передача #tv #program #girl #sportgirl #curling #swimsuit #photo #pic #shot #figure
Проигравшая отборочный турнир Анна Сидорова признана одной из самых красивых отечественных спортсменок. В марте 2017-го женская сборная России по керлингу с ее участием добилась большого успеха – впервые добралась до финала чемпионата мира. А годом ранее Моисеева, Васильева, Арсенькина, Гузиева и Портунова стали чемпионками Европы.
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