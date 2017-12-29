Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Сборная России по керлингу прошла все проверки для участия в Играх в Пхенчхане, однако поедет на Олимпиаду без своего секс-символа. Команда Анны Сидоровой проиграла отборочный матч соотечественницам под руководством Виктории Моисеевой.

Счет в отборочном турнире до четырех побед – 4-1. В Южную Корею поедет команда Виктории Моисеевой, в которой выступают также Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

Керлингисты российской сборной прошли все необходимые проверки. Списки с их именами уже поданы в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Поздравляю команду Моисеевой – девочки прошли долгий путь, хорошо выступали, стали чемпионками Европы и сегодня выиграли у признанных мастеров. Сейчас они на пике формы, и если сохранят ее, равно как и везение, молодой задор, если продолжат играть на одном дыхании – на Играх их может ждать удача", – цитирует Свищева ТАСС.

Помимо женской команды, на Олимпиаду в Пхенчхане россияне отобрались в дабл-миксте. В составе команды выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Российские керлингисты выступят на Играх-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью "олимпийский атлет из России", если их все же допустит МОК.

Проигравшая отборочный турнир Анна Сидорова признана одной из самых красивых отечественных спортсменок. В марте 2017-го женская сборная России по керлингу с ее участием добилась большого успеха – впервые добралась до финала чемпионата мира. А годом ранее Моисеева, Васильева, Арсенькина, Гузиева и Портунова стали чемпионками Европы.