Предатель Родченков пообещал уничтожить спортсменов в России

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков продолжает поливать грязью российских спорт. Из сенсационных откровений информатора WADA стало ясно, что функционер затаил обиду на Виталия Мутко из-за того, что недополучил 2,5 миллиона рублей.

Вся антироссийская истерия в мире олимпийского спорта строится на словах Григория Родченкова. Будучи начальником Московской антидопинговой лаборатории он должен был следить за тем, чтобы российские спортсмены не принимали запрещенных препаратов. Вместо этого он, как рассказывает сам, опаивал атлетов неким "коктейлем" и помагал заметать следы.

Вместо того, чтобы задержать опасного нарушителя или хотя бы потребовать у него доказательств, в WADA взяли его под свою защиту, а на основании голословных обвинений принялись дисквалифицировать российских спортсменов. При этом Родченков обещает, что накал борьбы снижать не будет. Он пообещал сделать так, чтобы на карьере и репутации каждого российского спортсмена, мечтающего об участии в Олимпиаде, был поставлен крест. "Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!", – пригрозил он вице-премьеру Виталию Мутко.

Из откровений беглого спортивного функционера, которые оказались в распоряжении программы "Центральное телевидение" на НТВ, стало ясно, что черная кошка пробежала между ним и Мутко еще тогда, когда последний занимал пост министра спорта России. Родченков до сих пор не может забыть, что недополучил. по его мнению, 2,5 миллиона рублей.

"С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты. А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 000 в месяц", – на голубом глазу поведал Григорий Родченков.

Тема денег для него, как видно, довольно насущна. Информатор WADA с сожалением отмечает уменьшающийся бюджет, но не без удовольствия ждет повышенных выплат после очередной серии своих обвинений. "Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение", – признался беглый функционер.

А вот его непосредственные обязанности – борьба с запрещенными в спорте препаратами – воодушевляет Родченкова не так сильно. "Борьба с допингом мне совершенно пох...р", – отрезал он.