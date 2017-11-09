Запад отобрал у России две медали Сочи-2014

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Играх четырех российских спортсменов. Функционеры лишили наших лыжников всех предыдущих достижений.

Речь идет об Алексее Петухове, Максиме Вылегжанине, дважды серебряном призере Олимпиады в Сочи, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Они обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Ранее аналогичное решение было принято МОК в отношении еще двух лыжников – Евгения Белова и Александра Легкова. Последний лишился двух медалей Игр-2014.

"Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпиаде. Всех четырех лыжников дисквалифицировали по аналогии с решением, вынесенным ранее в отношении Легкова и Белова", – рассказала журналистам "Р-Спорт" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она заявила, что Россия будет оспаривать решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, на Играх в Сочи Максим Вылегжанин завоевал три серебра: в гонке на 50 километров, командном спринте с Никитой Крюковым и эстафете 4 по 10 километров. Алексей Петухов занял восьмое место в спринте.

Евгения Шаповалова в спринте была 28-й. Юлия Иванова стала шестой в эстафете и командном спринте, 17-й в гонке на десять километров классическим стилем и 30-й в гонке на 30 километров свободным стилем.

Дисквалифицированных спортсменов подозревали в употреблении запрещенных веществ. Обвинение строилось на информации, указанной в докладе главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российской сборной запретят исполнять гимн страны на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Эта информация не подтвердилась. В Международном олимпийском комитете эти сообщения назвали "преждевременной спекуляцией".