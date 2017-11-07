Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой

Двукратный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин вступил в перепалку со своим коллегой, гроссмейстером Яном Непомнящим. Знаменитый спортсмен обозвал соотечественника истеричкой.

Поводом для ссоры шахматистов стала реакция Сергея на проигрыш мужской сборной России в командном чемпионате Европы. В своем Twitter Карякин написал, что мужчинам "немного не хватило". В ответ на это один из членов сборной, гроссмейстер Ян Непомнящий намекнул Сергею на обидное поражение Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. "Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?" – спросил Непомнящий у коллеги.

После этого начались взаимные подколы, в результате чего нервы Карякина не выдержали. "За истеричку болеть – дело неблагодарное, это я уже понял", – написал двукратный чемпион мира. После этого Непомнящий принес свои извинения: "Прости меня, Серега! Ты классный".

Напомним, накануне женская сборная России по шахматам досрочно выиграла командный чемпионат Европы. Наши спортсменки с разгромным счетом победили Турцию, выиграв все четыре партии, и оказались недосягаемы для конкуренток. Таким образом, россиянки отпраздновали победу за один тур до окончания турнира.

Мужская сборная не смогла повторить успех женской. Команда уверенно шла к победе, однако уступила сначала венграм, а в последнем туре – азербайджанцам, которые в результате и стали чемпионами Европы.

"Золото и серебро на командном чемпионате Европы – это результат, которым нам стоит гордиться. Наши девушки заслуженно заняли первое место, а мужчины по праву стали вровень с очень сильной командой Азербайджана, поймавшей кураж на финише, уступив только по дополнительным показателям", – подвел итог турниров президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.