Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым

Российский гроссмейстер Сергей Карякин жестко поиздевался над 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Поводом для насмешки стало далеко не самое лучшее выступление Каспарова на турнире в американском Сент-Луисе.

"По крайней мере, Каспаров провел последний турнир в своей карьере лучше, чем Усэйн Болт", – написал Карякин на своей страничке в Twitter.

Таким образом 27-летний россиянин посмеялся над 54-летним коллегой, который занял на соревнованиях по быстрым шахматам лишь 8-е место среди 10 участников. Карякин в свою очередь финишировал вторым. Также уроженцу Крыма удалось огорчить старшего коллегу в очном противостоянии.

At least @Kasparov63 played much better his last tournament than Usain Bolt! — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 19 августа 2017 г.

В своем послании Карякин напомнил о провале восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на проходившем в Лондоне чемпионате мира. Накануне соревнований ямаец заявил, что это будет его последнее выступление. Болт завоевал лишь бронзу на стометровке, хотя считался абсолютным фаворитом, и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров, свалившись на дорожку.

Что касается Каспарова, то он объявил о своем возвращении в шахматы 6 июля. После ухода из этого вида спорта в 2005 году он всего несколько раз принял участие в товарищеских матчах и турнирах.

Однако триумфального возвращения не получилось. В Сент-Луисе бывший чемпион мира натерпелся унижений. До начала чемпионата Каспаров рассказывал, что заработанный им денежный приз отправит на развитие шахмат в Африке. В последний день турнира гроссмейстеру пришлось извиниться, что вклад получился не столь весомым, как ему хотелось бы.