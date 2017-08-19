Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
"По крайней мере, Каспаров провел последний турнир в своей карьере лучше, чем Усэйн Болт", – написал Карякин на своей страничке в Twitter.
Таким образом 27-летний россиянин посмеялся над 54-летним коллегой, который занял на соревнованиях по быстрым шахматам лишь 8-е место среди 10 участников. Карякин в свою очередь финишировал вторым. Также уроженцу Крыма удалось огорчить старшего коллегу в очном противостоянии.
At least @Kasparov63 played much better his last tournament than Usain Bolt������!— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 19 августа 2017 г.
В своем послании Карякин напомнил о провале восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на проходившем в Лондоне чемпионате мира. Накануне соревнований ямаец заявил, что это будет его последнее выступление. Болт завоевал лишь бронзу на стометровке, хотя считался абсолютным фаворитом, и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров, свалившись на дорожку.
Что касается Каспарова, то он объявил о своем возвращении в шахматы 6 июля. После ухода из этого вида спорта в 2005 году он всего несколько раз принял участие в товарищеских матчах и турнирах.
.@Kasparov63 is still the most expressive player #STLRapidBlitz #GrandChessTour pic.twitter.com/uSGJSDgcDS— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) 18 августа 2017 г.
Однако триумфального возвращения не получилось. В Сент-Луисе бывший чемпион мира натерпелся унижений. До начала чемпионата Каспаров рассказывал, что заработанный им денежный приз отправит на развитие шахмат в Африке. В последний день турнира гроссмейстеру пришлось извиниться, что вклад получился не столь весомым, как ему хотелось бы.
.@LevAronian won the #STLRapidBlitz with 2 rounds to spare. Read @Tatev__A's recap for more. https://t.co/4bM2hPxcbn pic.twitter.com/cbrHrBa6AR— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) 19 августа 2017 г.
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