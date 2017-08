Карякин простил Каспарову грубые слова

Сергей Карякин простил Гарри Каспарову резкое высказывание в его адрес, прозвучавшее в конце 2016 года. По итогам матча между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном тот заявил: "Должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена".

Действующий чемпион мира по блицу отметил, что не намерен общаться с Каспаровым, поскольку "он делает много нехороших вещей, в том числе для шахмат". А тот прокомментировал свое выступление на супертурнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе.

Well, I'm rarely happy to draw 3 in a row, but I achieved my goal of surviving day one nerves and look forward to pressing harder tomorrow.