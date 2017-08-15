Карякин простил Каспарову грубые слова

Действующий чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пожали друг другу руки. Это случилось впервые после партии, которая завершилась между ними вничью в рамках крупного турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Сергей Карякин простил Гарри Каспарову резкое высказывание в его адрес, прозвучавшее в конце 2016 года. По итогам матча между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном тот заявил: "Должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена".

Действующий чемпион мира по блицу отметил, что не намерен общаться с Каспаровым, поскольку "он делает много нехороших вещей, в том числе для шахмат". А тот прокомментировал свое выступление на супертурнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе.

Well, I'm rarely happy to draw 3 in a row, but I achieved my goal of surviving day one nerves and look forward to pressing harder tomorrow. — Garry Kasparov (@Kasparov63) 15 августа 2017 г.

"Я редко радуюсь трем ничьим, но я смог достичь своей цели, пережив нервозность первого дня турнира. Собираюсь выступить лучше во второй день", – написал Каспаров в соцсети Twitter. В первый день он свел вничью партии с соотечественником Сергеем Карякиным, представителем США Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом Пересом.

Напомним, что Гарри Каспаров завершил спортивную карьеру в 2005 году. О его возвращении было объявлено 5 июля 2017-го.