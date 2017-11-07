Провокация с запретом гимна России получила продолжение

Информация о запрете исполнения гимна России на Олимпиаде в Пхенчхане, появившаяся в западной прессе, не соответствует действительности. В Международном олимпийском комитете эти сообщения назвали "преждевременной спекуляцией". В Госдуме, в свою очередь, уже заявили, что на подобных условиях участвовать в Играх не намерены.

Сообщения американского издания New York Times о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 года – не более чем провокация, направленная против Олимпийского комитета, уверена известная спортсменка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова.

"Не собираюсь комментировать непонятный источник из МОК. Это абсолютно точно провокация по отношению к МОК. Томас Бах не собирается делать каких-то заявлений, а тут выходит непонятный сотрудник, и начинается… Или New York Times все придумало. Для меня очевидно, что этот вброс информации рассчитан на американскую аудиторию, чтобы сослаться на какой-то источник и показать: Россия в очередной раз в чем-то виновата", – заявила депутат.

Журова предположила: позднее выяснится, что такой вариант в МОК вообще не рассматривался. Олимпийская чемпионка напомнила: то же самое было месяц назад, когда какой-то источник говорил о существовании государственной системы поддержки допинг-программы, а потом начали оправдываться и говорить, что это все ерунда.

Мнение российского депутата подтвердилось спустя короткое время: в Международном олимпийском комитете сообщили, что "считают преждевременной спекуляцией появившуюся в газете New York Times информацию о запрете исполнения российского гимна в южнокорейском Пхенчхане".

"Сейчас прекрасно видно, что это вообще история не про спорт. Все это делается перед выборами президента России. В Китае же не меньший скандал разразился – но все быстро утихло, потому что там нет выборов президента", – заметила Журова. Парламентарий уверена: если все же МОК запретит российской делегации участвовать в церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, а также исполнять гимн по ходу Игр, то российской сборной стоит пропустить турнир, передает "Спорт-Экспресс".

Как сообщалось, комиссия Олимпийского комитета под руководством Денниса Освальда расследовала факты возможного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Эксперты нашли царапины на контейнерах с пробами, и на основании этих "неопровержимых улик" комитет отстранил пожизненно от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а также аннулировал их результаты на соревнованиях в Сочи. Теперь комиссия проверяет российских конькобежцев, скелетонистов и хоккеисток.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин назвал сообщения о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде "неадекватными", он уверен, что они никак не соотносятся с реальностью.

"Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны требованиям олимпийского движения. Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией", – цитирует Карелина "Р-Спорт".

Что же касается ранее звучавшего предложения выступать российским спортсменам в Пхенчхане под нейтральным флагом – такой вариант даже не рассматривается, заявил ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.