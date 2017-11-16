Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой

Внук знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка обручился с моделью Евгенией Николаевской. Максим сделал девушке предложение в Париже.

Вратарь московского ЦСКА был влюблен в девушку с детства. Их чувства прошли не одну проверку временем и расстоянием: возлюбленная хоккеиста работает стюардессой и является официальным лицом "Аэрофлота". Вратарь родился в Москве, а девушка – в Челябинске. Познакомились они на хоккейном матче в 2013 году, во время чемпионата России.

"Влюбились друг в друга с первого взгляда, но так как нас разделяло большое расстояние, поддерживали теплое общение в интернете. А жизнь расставила все по своим местам. Обстоятельства сложились так, что я вскоре поехала в Москву и уже осталась здесь навсегда. Конечно, вместе с тем и наше общение переросло в настоящую головокружительную любовь! И сейчас мы уже готовимся к свадьбе", – рассказала сайту "Комсомольская правда" Евгения Николаевская.

Публикация от Maxim Tretyak (@maxtr20) Апр 10 2017 в 7:18 PDT

По ее словам, Максим обставил помолвку в лучших традициях романтических фильмов. В марте пара поехала в Париж, и в городе влюбленных хоккеист сделал Евгении предложение. Девушка, конечно, ответила "да". В середине ноября молодые люди подали заявление в ЗАГС и уже в апреле планируют сыграть свадьбу.

Публикация от Maxim Tretyak (@maxtr20) Май 16 2017 в 1:53 PDT

Отметим, что пара не афишировала свою помолвку. Никаких заявлений в СМИ влюбленные не делали, и общественность узнала о радостном событии только спустя восемь месяцев. При этом в своих социальных сетях молодые люди не особо скрывали новый этап в отношениях. На личной странице Максима Третьяка в Instagram много совместных фотографий с любимой, на которых хорошо видно обручальное кольцо на ее пальце. Да и сама Евгения через несколько дней после помолвки опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию с обручальным кольцом на фоне Эйфелевой башни. В статусе девушки написано: "Я сказала ДА!"