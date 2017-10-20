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Окт. 20, 2017
просмотры: 123

Как живет внучка Третьяка

567

У легенды отечественного хоккея Владислава Третьяка много поводов для гордости – победы на Олимпиадах и чемпионатах мира, звание лучшего хоккеиста XX века и другие. И вот теперь у знаменитой "Русской стены" подрастает еще один повод для гордости – внучка Анна. Девушка растет настоящей красавицей и явно пошла по стопам знаменитого спортсмена – увлеклась конным спортом.

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