Как живет внучка Третьяка

У легенды отечественного хоккея Владислава Третьяка много поводов для гордости – победы на Олимпиадах и чемпионатах мира, звание лучшего хоккеиста XX века и другие. И вот теперь у знаменитой "Русской стены" подрастает еще один повод для гордости – внучка Анна. Девушка растет настоящей красавицей и явно пошла по стопам знаменитого спортсмена – увлеклась конным спортом.
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