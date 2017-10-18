Олимпийская чемпионка обвинила советского гимнаста в изнасиловании
Неожиданное признание двукратная олимпийская чемпионка сделала у себя на странице в Facebook. По словам 41-летней Гуцу, гимнаст Виталий Щербо изнасиловал ее во время соревнований в Штутгарте в 1991 году, передает "Чемпионат".
На тот момент спортсменке было всего 15 лет. "Виталий Щербо – монстр, который держал меня в страхе столько лет. Я знаю, ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь", – заявила Гуцу.
По словам пострадавшей гимнастки, об инциденте знали и другие спортсмены, но никто ее не поддержал. В частности, Гуцу рассказала, что ее подруга Татьяна Торопова "была там, все слышала, но не стала меня защищать".
Еще один гимнаст, Рустам Шарипов, занял сторону Щербо и также не поддержал пострадавшую. "Спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал защищать меня, маленькую 15-летнюю девочку", – написала Гуцу, обращаясь к бывшему партнеру по сборной.
Отметим, что Виталий Щербо – один из самых известных российских гимнастов. Он является шестикратным олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР. Сейчас спортсмену 45 лет.
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