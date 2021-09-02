К чему снится осень

Осень во сне предвещает приобретение каких-то жизненных результатов. Каких – зависит от стараний человека.

Если женщине снится осень, значит она получит в собственность какое-то имущество. Если во сне она идет под венец осенью, впереди у нее реальное замужество и благополучие в семье.

Сонник Миллера

Если сновидица женщина и видит во сне осень или осенние признаки природы, впереди у нее большая борьба. Она будет до последнего биться за свое имущество и выйдет победителем. Осень во сне – своего рода завершение определенного жизненного цикла. Вас ждет нечто новое, ранее не изведанное.

Сонник Тихомировой

В издании говорится о том, что осень во сне – это "плоды наших прошлых дел". Обратите внимание на детали сна. Вы были веселы? Значит вы все сделали в жизни правильно, и теперь пожинаете хорошие плоды. Испытывали грусть во сне или плакали? Значит вы плохо постарались ради своего будущего. Дождливая осень во сне – к разводу, тяжелой старости и разлуке.

Сонник Цветкова



Это издание напротив говорит о положительном значении такого сна. Осень во сне предвещает неожиданную помощь оттуда, откуда вы ее не ждали. В вашей личной жизни произойдут неожиданные изменения, которые вас приятно удивят. Для замужних и женатых такой сон наоборот сулит разлуку.

Современный сонник



Видеть во сне осень, осенний пейзаж или чувствовать ее приближение – говорит о препятствиях, которые возникнут на вашем жизненном пути. Причем касается это в основном вопросов недвижимости. Если вы постараетесь и приложите усилия, вам повезет, и сделка пойдет по выбранному вами сценарию.