К чему снится река

Видеть во сне реку всегда говорит о факторах здоровья. Обратите внимание на детали сна.

Если во сне вы видите чистую и прозрачную реку, значит ваше здоровье вскоре наладится. Вы сможете побороть давний недуг или выйти в ремиссию без тяжелых последствий.

Видеть во сне горную и бушующую реку предвещает сновидцу ухудшение здоровья. При этом сон имеет такое значение даже в том случае, если вода в бурной реке кристально чистая.

Чистая и тихая река, которая спокойно протекает вдоль красивых пейзажей, говорит о умиротворенной жизни сновидца. Такой сон предвещает налаживание дел и поворот событий жизни в мирное русло.



Слышать во сне шум реки говорит о надвигающемся скандале с родственниками или друзьями. Если река фонтанирует и выходит из берегов, это говорит о бурных событиях, надвигающихся на вас. Иногда такой сон говорит о подстерегающей вас неминуемой опасности.

Видеть во сне отражение неба в зеркально чистой поверхности тихой реки говорит о наступающих в вашей жизни переменах. Скорее всего, вас ждет благополучие, жизнь наладится.

Если в отражении реки вы видите совсем другую картинку, нежели вокруг себя, вас ждет обман со стороны приятелей. Против вас строят козни. Сплетни приведут вас к разочарованию и обиде. Неудачи, которые предвещает этот сон, негативно скажутся на вашем будущем.



Видеть во сне кровавую реку или упасть в нее говорит о неизлечимой болезни или даже смерти.



