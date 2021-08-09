К чему снятся яйца

Сон, в котором фигурируют яйца, к богатству и счастливому супружеству. Но есть и негативные толкования.

Если вам приснились яйца, вас ждет плодородие и богатый урожай, а еще прибавление в семействе. Если вы едите яйца, значит у вас могут появиться неоправданные тревоги.

Если вы видите во сне разбитые яйца, значит судьба уготовила вам щедрый подарок. Видеть во сне тухлые яйца к утрате имущества и плохим обстоятельствам. Если вы вы разбили и пролили на себя содержимое яиц – вас ждет сомнительное обогащение.

Сонник Астромеридиана

Яйца во сне предвещают осознание человеком самого себя и своего предназначения. Вы поймете суть своего духовного мира и обретете в жизни некую опору. Также это означает то, что окружающим людям нравится ваша индивидуальность и уникальность.

Если во сне вы вдруг разбили яйца всмятку, не беспокойтесь. Это к лучшему. Ваше здоровье наладится, а самочувствие улучшится. Много яиц во сне говорит о том, что у вас большое будущее. Вас ждет благополучие и комфорт в семье. Финансовое положение тоже будет на высоте. Также этот сон означает прибыль, которую вы честно заработали многолетними усилиями.

Если молодая женщина видит во сне яйца, значит скоро ее ждут сразу несколько романов, которые принесут положительные эмоции.

Видеть во сне свежие и ровные яйца означает целостность вашей личности. Такое качество принесет вам всеобщее признание. Люди будут восхищаться вашими талантами и качествами.



Тухлое яйцо во сне говорит о предательстве со стороны родственников и потере имущества.

Корзина яиц во сне к удаче в начинаниях. Если вы принимаетесь за новый проект, будьте уверены – он будет успешным и принесет прибыль.

Сонник Миллера

Видеть во сне гнездо, полное яиц, говорит о счастливом браке и скором прибавлении. Женщинам такой сон предвещает захватывающие любовные приключения. Птичьи яйца говорят о возможности неожиданно получить наследство.

Сонник Фурцева



Согласно этому изданию, яйца снятся к бесполезной суете и беспочвенным ожиданиям. Постарайтесь не делать бестолковых дел и займитесь работой. Также сон может говорить о том, что вы закрылись от окружающих в своей "скорлупе". Станьте более общительными и постарайтесь вести здоровый образ жизни.