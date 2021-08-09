Состояние певицы МакSим: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
9 августа
Лента новостей
04:02
"Люблю ее нежной любовью": признание молодой жены Петросяна
02:10
К чему снятся яйца
23:58
Сексуальная кошечка: Максакова перешла от слов к делу и оказалась на четвереньках
22:03
"Переоценена": Ирину Шейк затравили за "честные" фотографии
20:50
Назван популярнейший среди россиян способ потратить налоговый вычет
20:04
"Постоянно хочет доказать": недавно разведенная Бородина вывалила грудь
19:48
Счет идет на часы: 50-летняя Цой со слезами сообщила о последней стадии смертельного заболевания
18:37
"Интеллектуальное чмо!": Кушанашвили врезал унижающему слабых Гордону
18:13
Оголившаяся Навка шокировала россиян
18:05
Шесть дней в больнице: обеспокоенные друзья обрывают телефон Светличной
17:43
Российские артисты публично поддержали Татьяну Буланову
17:38
Отключение от интернета и подавление воли: экономист Кричевский о целях информационной войны против России
17:36
Шпагаты уже не помогают: Волочкова обнажила грудь перед камерами
17:19
"Она просто изумительная": Садальский признался Карпович в чувствах
16:39
"Сам срывается раз в 4 месяца": Борисова ответила на обвинения Пьехи в наркозависимости
16:21
Будущий муж Федункив прервал молчание на фоне гей-скандала
16:19
Россиянам рассказали, как покупать валюту с максимальной выгодой
15:38
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
15:17
Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский обманул своих избирателей
14:43
"Вопиющая несправедливость": Кабаева пожалела засудивших российскую гимнастку в Токио
14:22
"Не имеет никакого права": Кабаева набросилась на Утяшеву из-за возмутительной фразы
14:19
В Госдуме назвали историческим прорыв россиян на Олимпиаде в Токио в ряде дисциплин
13:54
"Правой и левой рукой": Галкин высказался об удовлетворении Петросяна
12:58
"Захирел": Диме Билану срочно нужна помощь
12:56
"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой
12:45
Молодая жена Цекало приказала держаться от нее подальше
12:41
"Не могу общаться": Удовиченко отказалась от вручившего ей похоронный венок Садальского
12:02
"С ног все только начинается": избранница раскрыла влечение Виторгана к дамским конечностям
11:48
Политолог Ищенко: в погоне за голосами Зеленский пытается стать главным русофобом
11:28
"Спасибо за счастье": Эмин обратился к бывшей жене
11:21
"Моя булочка любимая!": малышка Лазарева произвела фурор
11:00
Рабочую неделю не увеличат: в Госдуме успокоили россиян
10:56
"Мужики пересылали ее фотографии": названа настоящая причина увольнения Волочковой из Большого театра
10:55
"Мутировала в грузную, возрастную бабу": Семенович разнесли в пух и прах после личного признания
08:02
Оголившаяся мокрая Ирина Шейк взбудоражила народ
06:16
Жена рэпера Джигана побила зазнавшуюся Бузову
04:22
"Самая паршивая ведущая "ДОМа-2": публично униженная Орлова взвыла
02:08
"Нос откусить немедленно": трехлетняя дочь Лазарева в опасности
00:10
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 8 августа
22:11
Разведенке Бородиной пророчат судьбу Макеевой: Гастарбайтеры – это теперь тоже модно
20:16
Сафронов вступился за затравленную Алентову: Это преступление!
20:07
Татьяна Буланова обратилась к Элле Памфиловой с просьбой помочь Санкт-Петербургу
17:58
"Теперь ее песни на всех радиостанциях": россияне не верят в чудесное выздоровление МакSим
17:53
Российские волейболисты взяли серебряные медали на токийской Олимпиаде
17:41
Сын Марии Кожевниковой получил тяжелые травмы: Слабонервным не смотреть
17:39
Российские синхронистки заняли первое место на Олимпийских играх в Токио
17:26
Тихановская призвала белорусов покончить с зависимостью от Москвы
17:19
Новоиспеченный бывший муж врезал Бородиной после скандального развода
17:15
Россиянка Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на токийской Олимпиаде
16:52
Борец Садулаев добыл для России 19-е золото на Олимпиаде в Токио
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская призвала белорусов покончить с зависимостью от Москвы
Соседов о новых звездах шоу-бизнеса: Гнать поганой метлой!
"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой
Возлюбленная Шаляпина слегла из-за опасной болезни: Еле дышит
Жена рэпера Джигана побила зазнавшуюся Бузову
"Теперь ее песни на всех радиостанциях": россияне не верят в чудесное выздоровление МакSим
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снятся яйца

К чему снятся яйца

Сон, в котором фигурируют яйца, к богатству и счастливому супружеству. Но есть и негативные толкования.
прочитано 162 раза

Если вам приснились яйца, вас ждет плодородие и богатый урожай, а еще прибавление в семействе. Если вы едите яйца, значит у вас могут появиться неоправданные тревоги.

ПО ТЕМЕ

К чему снятся родственники

К чему снятся грибы

Если вы видите во сне разбитые яйца, значит судьба уготовила вам щедрый подарок. Видеть во сне тухлые яйца к утрате имущества и плохим обстоятельствам. Если вы вы разбили и пролили на себя содержимое яиц – вас ждет сомнительное обогащение.

Сонник Астромеридиана

Яйца во сне предвещают осознание человеком самого себя и своего предназначения. Вы поймете суть своего духовного мира и обретете в жизни некую опору. Также это означает то, что окружающим людям нравится ваша индивидуальность и уникальность.

Если во сне вы вдруг разбили яйца всмятку, не беспокойтесь. Это к лучшему. Ваше здоровье наладится, а самочувствие улучшится. Много яиц во сне говорит о том, что у вас большое будущее. Вас ждет благополучие и комфорт в семье. Финансовое положение тоже будет на высоте. Также этот сон означает прибыль, которую вы честно заработали многолетними усилиями.

Фото: pixabay.com

Если молодая женщина видит во сне яйца, значит скоро ее ждут сразу несколько романов, которые принесут положительные эмоции.

Видеть во сне свежие и ровные яйца означает целостность вашей личности. Такое качество принесет вам всеобщее признание. Люди будут восхищаться вашими талантами и качествами.

Тухлое яйцо во сне говорит о предательстве со стороны родственников и потере имущества.

Корзина яиц во сне к удаче в начинаниях. Если вы принимаетесь за новый проект, будьте уверены – он будет успешным и принесет прибыль.

Сонник Миллера

Видеть во сне гнездо, полное яиц, говорит о счастливом браке и скором прибавлении. Женщинам такой сон предвещает захватывающие любовные приключения. Птичьи яйца говорят о возможности неожиданно получить наследство.

Фото: pixabay.com

Сонник Фурцева

Согласно этому изданию, яйца снятся к бесполезной суете и беспочвенным ожиданиям. Постарайтесь не делать бестолковых дел и займитесь работой. Также сон может говорить о том, что вы закрылись от окружающих в своей "скорлупе". Станьте более общительными и постарайтесь вести здоровый образ жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: pixabay.com
Автор: 9 августа 2021, 02:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой

Война за признание – не выдумка?

Шоу-бизнес

"Не могу общаться": Удовиченко отказалась от вручившего ей похоронный венок Садальского

Артист предал свою коллегу
Шоу-бизнес

"Мужики пересылали ее фотографии": названа настоящая причина увольнения Волочковой из Большого театра

Чем Волочкова обидела олигарха?
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало приказала держаться от нее подальше

Девушка продемонстрировала дерзкий нрав

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+