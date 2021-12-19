К чему снится телефон

Для толкования сна с телефоном стоит обратить внимание на то, какой это телефон.

Мобильный или стационарный телефон могут быть растолкованы по-разному, важно еще что делает сновидец с предметом.

Сонник Миллера

Телефон снится к зависти и сплетням. Если женщина увидела этот предмет во сне, ей удастся договориться со сплетницей, но это будет непросто. Телефон снится в качестве средства связи, но собеседника на другом конце не слышно – плохой знак, возможны потери близких или даже смерть. Если телефон снится для разговора с конкретным человеком, с ним могут произойти проблемы, ссоры и недопонимания. Звонок по телефону также может означать симпатию и привязанность звонящего.

Соннику Астромеридиана

Телефон снится к встрече с нехорошими людьми, которые будут рушить планы. Разговор по телефону обычно предвещает появление завистников, которым у вас получится противостоять. Плохая связь во сне означает потерю близкого. Разбить телефон снится к нарушению контактов с близкими и друзьями. Если вы разбили телефон во сне, это хороший знак, который сулит изменения. Разбить новый телефон – нехороший знак, который предвещает трудности. Разбитый телефон другого человека снится как знак нехватки информации о чем-то важном.

Сонник Лоффа

Телефон снится как связующее звено с кем-то важным, но недоступным. Этот человек оказывает большое влияние на жизнь сновидца. Телефон может сниться как предзнаменование ссоры или проблем. Разбитый телефон может обозначать потерю статуса или связи с окружением. Разбить старый телефон снится к серьезным изменениям.