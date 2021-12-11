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Сонник
К чему снится стекло

К чему снится стекло

Для правильного толкования сна про стекло стоит обратить внимание на целостность предмета.
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Стекло может сниться в качестве предзнаменования разлуки или говорить об излишнем переживании о прошлом.

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Сонник Миллера

Если во сне вам пришлось смотреть на что-то через стекло, в реальности могут наступить проблемы и даже случиться какое-то горе. Разбить стекло снится к неудаче в крупном деле, на которое потрачено много сил. Порезаться стеклом во сне – быстро завоевать авторитет при усердном труде. Мутные стекла снятся к неудачам. Получение стекла в подарок во сне означает всеобщую любовь и уважение. Чисто целое оконное стекло снится к повышению на работе или успешному трудоустройству.

Современный сонник

Разбитое стекло снится к неудаче, вы самостоятельно что-то испортите в своей жизни. Порезаться стеклом во сне означает наличие силы для преодоления трудностей. Осколки стекла снятся к неудачам в личной жизни, возможно вам придется расстаться с любимым человеком. Мытье окна во сне предвещает крупную и ответственную задачу на работе.

Сонник Майя

Целое стекло снится к тому, что вскоре тайна, которую от вас скрывали окружающие, всплывет, она может сильно повлиять на вашу жизнь. Бить стекло во сне может стать предзнаменованием бед, мечты не осуществятся, планы разрушатся. Стекло мнится женщине к проблемам со здоровьем, стоит обратить внимание на самочувствие. Мужчина может увидеть стекло во сне к измене, так что нужно присмотреться к поведению избранницы.Для правильного толкования сна про стекло стоит обратить внимание на целостность предмета.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 23:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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