Есть много ответов на вопрос, к чему снится охота. На самом деле такой сон может быть предупреждением.

Если во сне вы охотитесь и настигаете добычу, значит в будущем вас ждет успех. Вообще охота снится к борьбе. И ее исход зависит полностью от вас.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОХОТА ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Охота снится к жесткой борьбе за существование. Если вы охотитесь на мелких животных, вас постигнет неудача. Если же вас позвали охотники в свою компанию, это к везению и выигрышу.

Если во сне вы слышите во время охоты звук горна, это к удаче, которая благоволит вам.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОХОТА ПО СОННИКУ XXI ВЕКА

Такой сон говорит о переменах, которые настигнут вас в делах. Вас ждут новости, касающиеся ваших родственников или возлюбленных.

Если во сне вы сам охотник, будьте начеку. Если вы поймали зверя, это к новому знакомству. Поймать дичь голыми руками к необычайному везению.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОХОТА ПО ИНТИМНОМУ СОННИКУ

Ответ на вопрос, к чему снится охота мужчине или женщине, кроется в глубинах подсознания сновидца. Это говорит о вашем чрезмерном внимании к противоположному полу и зависимости от интимной близости.

Если во сне вы участвуете в охоте, значит вы пытаетесь осуществить почти нереальные планы на будущее со своим избранником. Вам стоит переоценить свои силы и реальное положение дел.