Использование iPad признали разрушительным для здорового сна

Американские медики пришли к выводу, что подавляющее большинство пользователей планшетов сталкиваются с болью и другими неприятными ощущениями в области шеи. Кроме того, гаджеты оказывают серьезное негативное влияние на сон.



Свежее исследование показало, что характерные проблемы с шеей и плечами, которые вызваны нахождением в одном положении из-за пользования планшетами, чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Кроме того, количество подобных проблем год от года только растет, так как люди проводят больше времени, наклонив голову к устройству.

Ученые провели масштабный эксперимент, в ходе которого наблюдали за более чем 400 студентами университета. В результате было установлено, что женщины в два раза чаще сталкивались со скелетно-мышечными расстройствами при использовании планшетов, чем мужчины.

После этого исследователи опросили добровольцев. Так, 46% участников отказались от использования iPad и других планшетов именно из-за возникших проблем со здоровьем, ещё 15% пожаловались на проблемы со сном из-за устройств, передает New York Post.

Авторы исследования добавили, что свет, испускаемый гаджетами, препятствует выработке гормона мелатонина. Он, в свою очередь, регулирует суточные ритмы организма.

Уровень мелатонина повышается вечером, что и способствует быстрому засыпанию. Несмотря на то, что в соответствующих исследованиях использовали iPad, избыточное по сравнению с естественным светом излучение характерно и для других планшетов, ноутбуков, смартфонов и жидкокристаллических мониторов.

