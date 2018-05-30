Как гаджеты влияют на сон

Использование гаджетов с экранами перед сном вызывает бессонницу. Медики считают, что электроника сбивает суточные ритмы организма.

Компьютер, телефон, планшет – гаджеты с излучающими свет экранами негативно влияют на скорость засыпания. Чрезмерное увлечение этими приспособлениями, особенно в вечернее время, вызывает нарушение сна и сбивает суточные ритмы организма.

Все это выяснилось в ходе эксперимента над испытуемыми в возрасте от 22 до 28 лет. Им предложили провести пять вечеров перед компьютером, а еще пять – за чтением книг и газет.

В результате пользователи компьютера рассказали об отрицательных последствиях длительного общения с электроникой. Они стали засыпать на полчаса позже, чем обычно. По утрам их преследовали сонливость и потеря концентрации. Зато вечером состояние было чересчур бодрым.

Нашли врачи и причину таких изменений. Выяснилось, что использование гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна и бодрствования, пишет Life.ru со ссылкой на журнал Physiological Reports.

Ранее сообщалось, что европейские ученые провели любопытное исследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходные дни и риском ранней смерти.

Исследователи пришли к выводу, что сон в выходные менее пяти часов для людей младше 65 лет повышает риск смерти в полтора раза – по сравнению с теми, кто спал по семь часов. Как писали Dni.Ru, спать дольше тоже не возбраняется – сон в течение более чем девяти часов риск смерти не повысил.

