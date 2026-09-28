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"Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

"Московской электронной школе" исполнилось 10 лет
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Проект, который стартовал в 2016 году с электронного дневника и библиотеки учебных материалов, превратился в масштабную платформу, объединяющую школьников, родителей и педагогов по всей России. О достижениях и перспективах развития МЭШ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На начало 2026/2027 учебного года платформу используют более семи тысяч школ в 12 регионах, из них 1200 – в Москве. В этих образовательных учреждениях обучается около 4,7 миллиона школьников, что составляет 26% всех учащихся страны. С учетом родителей и педагогов общее число пользователей превышает 10 миллионов человек. О значимости цифровых инструментов в образовании свидетельствует статистика обращений: за прошлый учебный год электронный дневник был открыт более 1,5 миллиарда раз.

Единый доступ к расписанию и учебным материалам

Для школьников знакомство с МЭШ начинается с электронного дневника, где они могут увидеть расписание, оценки и домашние задания. Эти данные доступны онлайн, что позволяет возвращаться к ним в любое время. С развитием платформы появились инструменты для самостоятельной подготовки к урокам.

Один из ключевых разделов МЭШ – электронная библиотека, содержащая более 1,8 миллиона учебных материалов, включая цифровые учебники, видеоуроки, интерактивные задания, художественные произведения и виртуальные лаборатории. Эти ресурсы помогают школьникам повторить темы, найти дополнительные упражнения или подготовиться к экзаменам. Виртуальные лаборатории позволяют проводить учебные эксперименты в цифровой среде.

Также на платформе функционирует «Портфолио учащегося», где фиксируются достижения ребенка в учебе, спорте и творчестве. Этот сервис позволяет оценивать результаты, выходящие за рамки текущих оценок, и помогает школьникам делать первые шаги в олимпиадном движении.

Цифровая среда для учителей

МЭШ стала незаменимым инструментом для педагогов, автоматизируя рутинные задачи, такие как ведение журнала, выставление оценок и взаимодействие с родителями. Учителя могут использовать готовые шаблоны уроков и материалы из электронной библиотеки, адаптируя их под конкретные темы и классы.

Часть заданий можно выдавать в виде тестов с автоматической проверкой, что экономит время на проверку типовых ответов и позволяет быстро увидеть результаты. Цифровые инструменты помогают не только организовать учебный процесс, но и выявлять темы, вызывающие затруднения у учеников.

Аналитические данные платформы показывают, как школьники осваивают материал. Если ученик пропустил занятия, учитель может прикрепить для него видеоурок по теме. Для всего класса можно подобрать задания в игровом формате. Также на платформе работает чат-бот на базе искусственного интеллекта, который помогает составлять конспекты и искать материалы для уроков. Выбор использования этих инструментов остается за учителем.

Удобство для родителей

Электронный дневник позволяет родителям следить за расписанием, заданиями и успеваемостью ребенка, но за десять лет функционал платформы значительно расширился. Теперь через цифровые сервисы можно решать вопросы, которые ранее требовали бумажных документов или обращения в школу.

Родители могут оформить справку об обучении и согласие на выездное мероприятие за несколько минут. За прошлый учебный год такие справки оформили более 3,9 миллиона раз, что значительно быстрее по сравнению с бумажным вариантом, занимавшим до трех дней.

Также МЭШ интегрирована с единой медицинской системой, что позволяет автоматически передавать информацию о пропусках занятий по болезни из поликлиники в школьный журнал. Это избавляет от необходимости приносить бумажные справки.

Кроме того, с платформой связан сервис «Москвенок», позволяющий ребенку проходить в школу, оплачивать питание в столовой и посещать музеи. Родители могут заказывать горячее питание и управлять покупками ребенка в школьном буфете, что делает цифровую среду еще более удобной.

МЭШ для колледжей

Возможности платформы распространяются и на профессиональное образование. С 2024 года запущен сервис «Колледж МЭШ», которым пользуются 170 тысяч студентов и преподавателей. Для выпускников 9-х классов, поступивших в колледжи, это возможность продолжить работать в знакомой цифровой среде.

В сентябре мобильное приложение «Колледж МЭШ» получило электронные студенческие билеты: для подтверждения статуса студента достаточно показать QR-код на смартфоне. Это одно из направлений развития сервиса, наряду с инструментами, поддерживающими учебный процесс.

Перспективы развития

В ближайшем будущем планируется расширить применение искусственного интеллекта в МЭШ. Некоторые инструменты уже доступны школьникам, такие как «Цифровой учитель», помогающий отрабатывать знания по математике, физике, информатике и английскому языку. Весной в электронном дневнике появился ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ по информатике и математике.

В будущем планируется добавить поддержку русского языка и биологии, а затем и других дисциплин. Также планируется развивать соревновательные элементы и систему наград для поддержания интереса школьников к учебе. Еще одним направлением станет создание сервисов, помогающих школьникам в выборе будущей профессии.

За десять лет МЭШ прошла путь от городских электронных инструментов до масштабной платформы, охватывающей миллионы семей и педагогов. Дальнейшее развитие платформы, по словам Сергея Собянина, будет включать новые учебные возможности, использование искусственного интеллекта и помощь школьникам в профессиональном самоопределении.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2026, 18:56
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